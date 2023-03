Santeon fietst IZA-transformatiegelden binnen voor digitale thuismonitoring

Zeven Santeon-ziekenhuizen krijgen IZA-transformatiegeld voor een digitaal thuismonitoringscentrum. Daar kunnen patiënten vanuit heel Nederland terecht kunnen voor hybride zorg. De zorgverlening is digitaal en in de thuisomgeving als het kan en fysiek op locatie als dat nodig is. Dit jaar nog worden 8.000 patiënten verwacht.

Via de transformatieprogramma’s van het integraal zorgakkoord (IZA) valt 2,8 miljard euro te verdelen onder zorgaanbieders. Het geld is bedoeld voor initiatieven die de zorg ingrijpend veranderen. VWS ziet het programma als een belangrijke stap op weg naar passende zorg.

IZA-transformatiegeld

De IZA-partijen hebben begin 2023 een beoordelingskader voor ‘impactvolle transformaties’ afgesproken. Zorgaanbieders kunnen alleen een aanvraag indienen als twee marktleidende zorgverzekeraars het initiatief steunen. Santeon heeft de aangevraag ingediend bij VGZ en Zilveren Kruis. De zorgverzekeraars geven steun aan het initiatief.

Thuismonitoring

De bedoeling van thuismonitoring is dat patiënten meer regie en inzicht krijgen in hun eigen gezondheid. Zij hoeven voor controles niet meer of minder vaak naar het ziekenhuis. De monitoring dichtbij de patiënt moet bijdragen aan een veilig gevoel, doordat veranderingen sneller worden gesignaleerd. Hierdoor kunnen ziekenhuisopnames worden voorkomen of verkort.

VGZ-bestuursvoorzitter Marjo Vissers

Formeel is het geld nog niet binnen, want Santeon heeft alleen groen licht gekregen voor de eerste quickscan. Daarna volgt de echte aanvraag. Die duurt circa twee maanden. Maar uit de reactie van VGZ-bestuursvoorzitter Marjo Vissers op LinkedIn blijkt dat zij geen twijfel heeft dat deze aanvraag de eindstreep haalt. Onder de kop “Santeon ontvangt als eerste IZA-transformatiegelden voor thuismonitoringscentrum” schrijft ze: “Deze transformatie gaat leiden tot een landelijk digitaal thuismonitoringscentrum voor patiënten met een chronische aandoening alsook voor patiënten die na hun opname sneller naar huis kunnen dankzij monitoring. We mikken voor eind 2023 al op 8.000 patiënten voor zeven ziekenhuizen. We konden zo snel gaan, omdat we al een paar maanden met de Santeon ziekenhuizen intensief samenwerken aan de voorbereiding van de transformatie. We bepalen samen hoe het centrum eruit gaat zien, Santeon heeft alle knowhow van monitoring volgens medische protocollen, terwijl verzekeraars veel ervaring hebben met (digitaal) klantcontact en telefonie. De combinatie versnelt de implementatie.”

Santeon

Pieter de Bey, directeur van Santeon, wil de vlag nog niet uithangen voordat de hele aanvraag is doorlopen: “Enkele Santeon-ziekenhuizen zijn zelf al begonnen met thuismonitoring, zoals het OLVG en het CWZ. We gaan nu alles bij elkaar voegen. Het is dus geen pilot, we zijn al echt bezig. We maken snelheid en kunnen snel opschalen en verbreden met andere aanbieders uit de vvt en huisartsen. We roepen de rest van Nederland op om hetzelfde te doen. Bij de transformatiegelden uit de hoofdlijnenakkoorden is geld onbenut gebleven en dat is zonde. Onze samenwerking is vernieuwend en doet een beroep op ieders kennis, flexibiliteit en pioniersgeest. Ik ben er trots op dat we samen tot dit plan zijn gekomen en nu aan de vooravond staan om het thuismonitoringscentrum verder te ontwikkelen en te gebruiken.”

Santeon stuurgroep digitale zorg

Ale Houtsma, bestuursvoorzitter van CWZ en voorzitter van de Santeon stuurgroep digitale zorg: “Met de ontwikkeling van een gezamenlijk thuismonitoringsplatform kunnen we de zorg écht anders en effectiever inrichten, zowel voor de zorgverlener als voor de patiënt. We kunnen zo de zorg(last) met elkaar organiseren en verdelen. Hierdoor krijgen zorgverleners meer ruimte voor de zorgtaken en de patiënt. Bovendien kunnen we samen ook meer patiënten helpen. Op termijn kunnen ook andere zorgaanbieders, zoals huisartsen, thuiszorginstellingen en andere ziekenhuizen gebruikmaken van dit thuismonitoringscentrum. Dat versterkt de regionale samenwerking en draagt bij aan passende ketenzorg voor de patiënt, op ieder moment en op elke plek.”

Standaardiseren van protocollen

De Santeon-ziekenhuizen zijn bezig met het standaardiseren van protocollen en manier van werken. Dat doen ze voor de zorgpaden COVID, influenza (griep), zwangerschapsdiabetes en COPD. De ervaring binnen de ziekenhuizen met hybride zorgpaden biedt al een goede basis. Een aantal ziekenhuizen werkt in duo’s om ervaring op te doen met het gezamenlijk monitoren van patiënten, waarbij met kleine aantallen wordt gestart om op te schalen zodra dit kan.

Samenwerking met zorgverzekeraars

Bij de realisatie van het digitaal thuismonitoringscentrum werkt Santeon nauw samen met zorgverzekeraars VGZ, Zilveren Kruis, Menzis en CZ. Nathalie van de Louw, innovatiemanager digitale transformaties bij VGZ: “Santeon heeft de primeur als het gaat om IZA-transformaties. En terecht. Het digitaal thuismonitoringscentrum kan van grote impact zijn en enorm veel capaciteit vrijspelen voor andere patiënten. Bovendien is de samenwerking tussen de spelers in het traject goed en dan kan het snel gaan.“

“Nu er een go is op de snelle toets gaan Santeon en de zorgverzekeraars gezamenlijk aan de slag met het verder uitwerken van het transformatieplan. Het digitale thuismonitoringscentrum draagt bij aan passende zorg. Alleen door deze nauwe samenwerking kunnen we het hoofd bieden aan het dreigende zorginfarct”, aldus Jan Christiaan Huijsman, strategisch adviseur digitale zorg bij Zilveren Kruis.