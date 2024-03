Bijna een kwart van de zorgmedewerkers werkt het liefst zonder IT

Zo’n 22 procent van de zorgmedewerkers in de care-sector en de ggz werkt het liefst zonder computers, digitale zorgdossiers of ecd-systemen. Slechts een kwart van de ondervraagde professionals vindt dat de IT-systemen van hun organisatie de productiviteit bevorderen. Dat blijkt uit een onderzoek van Motivaction in opdracht van IT-serviceverlener Ictivity.

Wat opvalt in het onderzoek is dat een groot deel van de ondervraagden geen hoge pet op heeft van de automatisering in de eigen organisatie. Zo vindt een kwart dat zijn of haar organisatie onvoldoende digitale vaardigheden heeft om meer digitalisering te omarmen. Een kleine groep (13 procent) is van mening dat de eigen organisatie

vooroploopt. Circa 28 procent stelt dat de zorgorganisatie kansen laat liggen om het werk makkelijker te maken. Vooral ggz-professionals (42 procent) stellen dat de organisatie nog veel stappen te zetten heeft op IT-gebied.

Rompslomp

Uit de enquête komt naar voren dat lang niet alle zorgmedewerkers op elk moment en vanaf elke plek kunnen inloggen op hun werkplek. Ook kan niet iedereen te alle tijde het rooster inzien en zegt een kwart van de ondervraagden dat diensten ruilen zorgt voor administratieve rompslomp. Dat speelt met name in de thuiszorg en de gehandicaptenzorg.

Productiviteit

Over de vraag in hoeverre IT-ondersteuning zorgt voor meer productiviteit, zijn de meningen verdeeld. Ruim een kwart ervaart dit wel zo en een vergelijkbaar deel juist niet. Ongeveer een op de vijf medewerkers denkt met meer automatisering productiever te kunnen zijn. Het is ook niet zo dat er alleen negatieve ervaringen uit het onderzoek naar voren komen. Zo rapporteren met name in de vvt en gehandicaptenzorg veel medewerkers inzet van domotica als verlichting van hun werk, zowel fysiek als mentaal.

Databeveiliging

Over de beveiliging van data in de organisatie lopen de meningen uiteen. Bijna een derde (29 procent) geeft aan dat daar onvoldoende aandacht voor is, terwijl bijna de helft (45 procent) daar wel degelijk over te spreken is. Ruim de helft (58 procent) voelt zich gesteund door de IT-afdeling om veilig met cliëntgegevens te werken.

Aan de uitvraag deden ruim vijfhonderd medewerkers uit de ggz, welzijn, maatschappelijke dienstverlening, vvt, gehandicapten-, jeugd-, eerstelijns- en kraamzorg mee.