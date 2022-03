Bijna elk ziekenhuis wil patiënten uit Oekraïne behandelen

Bijna alle ziekenhuizen zijn bereid om patiënten uit Oekraïne te behandelen. Dat blijkt uit een onderzoek van het LCPS in opdracht van het ministerie van VWS. VWS zegt dat minister Kuipers hierover volgende week een brief stuurt naar de Tweede Kamer.

Het LCPS heeft de afgelopen dagen onder meer de ROAZ-regio’s, NFU, NVZ, AZN (Ambulancezorg Nederland), FMS en alle ziekenhuizen gevraagd of er capaciteit voor Oekraïnse patiënten beschikbaar is.

Hiermee bereidt VWS zich voor op hulpvragen vanuit Oekraïne en de Europese Unie. De kans is groot dat het ministerie Nederlandse ziekenhuizen gaat vragen een deel van de medische zorg voor patiënten uit Oekraïne over te nemen. Het gaat om inwoners van Oekraïne, vluchtelingen in opvangkampen in met name Polen en mensen die rechtstreeks naar Nederland zijn gekomen of gaan komen.

Impact op reguliere zorg

Het ministerie heeft het LCPS en de LNAZ ook gevraagd om scenario’s uit te werken over de impact van de hulp aan Oekraïners voor de reguliere zorg. “Hierbij kun je denken aan data over capaciteit en bezetting, triage van de Oekraïense patiënten en de wijze van spreiding over Nederland”, aldus een woordvoerder van het LCPS.

Sinds kort worden al enkele Oekraïners opgevangen. Maandag arriveerden 25 jonge kankerpatiënten met hun ouders bij het Prinses Máxima Centrum. Door de oorlog in hun land werd hun behandeling gestopt of vertraagd. Kinderziekenhuis Erasmus MC Sophia ontving enkele dagen geleden een meisje met de ziekte van Pompe, wiens behandeling nu kan worden voortgezet.

Handreiking opvang

Het kabinet heeft afgelopen weekend een handreiking gepubliceerd voor de opvang van vluchtelingen voor met name gemeenten: de Handreiking Gemeentelijke Opvang Oekraïners (GOO). Hierin staat ook dat zorgaanbieders – totdat er een specifieke regeling is – uitgaven die verbonden zijn aan medische zorg voor Oekraïnse vluchtelingen kunnen declareren bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK).