‘Bijna helft zorgpersoneel pikt medicijnen op het werk’

Bijna de helft van de zorgmedewerkers doet wel eens een greep in de medicijnkast op het werk. Vooral paracetamol en slaapmiddelen zijn populair, maar soms gaan ook opiaten en antibiotica mee naar huis. Dat blijkt uit onderzoek van beroepsorganisatie NU’91 onder zorgprofessionals waar de regionale kranten van Mediahuis over schrijven.

Medicijnen meenemen voor eigen gebruik is strafbaar. Het kan leiden tot ontslag, een berisping of zelfs beroepsverbod. “Het is een onderwerp dat speelt in de beroepsgroep, maar waar weinig over duidelijk is”, zegt woordvoerder Michel van Erp van NU’91 met 20.000 leden.

Ruim 1700 zorgprofessionals deden mee aan de peiling. Bijna de helft (48 procent) heeft wel eens pillen op het werk gepakt. Daarvan geeft 79 procent aan dat het gaat om paracetamol of andere pijnstillers die zonder recept verkrijgbaar zijn.

Van de ondervraagden neemt 22 procent soms slaapmedicatie mee naar huis. Verder heeft 3 procent wel eens zware pijnstillers – opiaten als oxycodon en fentanyl – gepikt. Nog eens 3 procent pakt incidenteel antibiotica uit de kast. (ANP)