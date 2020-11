Bijna tien procent minder verwijzingen naar ggz in tweede coronagolf

Huisartsen hebben in de tweede coronagolf negen procent minder verwezen naar de geestelijke gezondheidszorg. Dat blijkt uit cijfers van zorgplatform ZorgDomein over de periode na 28 september, toen strengere coronamaatregelen werden afgekondigd.

Het totaal aantal uitgestelde verwijzingen naar de ggz staat op ruim 44 duizend, geteld vanaf maart. De wachttijden liggen gemiddeld nog onder de norm van 28 dagen. Vermoedelijk zullen de wachttijden wel weer toenemen wanneer de uitgestelde verwijzingen worden ingehaald, stelt ZorgDomein.

De daling van het aantal verwijzingen is te zien in zowel de basis-ggz als de specialistische ggz. In de eerste coronagolf nam het aantal verwijzingen in alle leeftijdsgroepen evenveel af. Tijdens de tweede coronagolf daalt het aantal verwijzingen in de leeftijdscategorieën volwassenen tussen de 18 en 65 jaar en 65-plussers, maar is het aantal verwijzingen van kinderen tot 18 jaar juist gestegen.