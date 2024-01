Bijwerkingen coronapil werden ‘honderden’ Nederlanders fataal

Dat blijkt volgens de Volkskrant uit nieuwe doorrekeningen van de schade die het middel in diverse landen heeft aangericht.

Niemand verwijten

Om hoeveel mensen het precies gaat, is niet te zeggen. “Het is, als je het dramatisch wilt stellen, een vliegtuig vol mensen”, stelt arts-microbioloog Marc Bonten (Universiteit Utrecht). “Toch vind ik dat je dit niemand kunt verwijten. Dit was de eerste golf, de ic’s lagen vol, mensen gingen dood, we stonden met lege handen. En van dit middel wees laboratoriumonderzoek uit dat het misschien werkte.”

Onderschatting

Wereldwijd zijn zeker 17.000 mensen in de eerste fase van de pandemie overleden aan de bijwerkingen van hydroxychloroquine, blijkt uit een nieuwe analyse, door Franse wetenschappers. Dat is “waarschijnlijk een onderschatting”, benadrukt het team, in vakblad Biomedicine & Pharmacotherapy, “vanwege het gebrek aan gegevens uit de meeste landen”. De Fransen baseren zich slechts op officieel gepubliceerde cijfers – uit België, Turkije, Frankrijk, Italië en de VS – uit de eerste maanden van de pandemie.

Aangeprezen door Trump

Hydroxychloroquine (HCQ) leek korte tijd veelbelovend, totdat uit onderzoeken het tegendeel bleek. Ook nadat wetenschappers al ernstige twijfels hadden gekregen, werd het nog aangeprezen door de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump, die zichzelf ermee liet behandelen toen hij het coronavirus had opgelopen.

HCQ werd decennia geleden op de markt gebracht om ziekten als malaria en reumatische artritis te behandelen. Dat het middel waarschijnlijk meer kwaad dan goed deed bij opgenomen coronapatiënten, werd in de loop van 2020 steeds duidelijker. Onderzoekers van onder meer de Universiteit van Lyon hebben nu op basis van 44 onderzoeken uit zes landen, waaronder Frankrijk, de VS en Turkije, berekend hoeveel toch al ernstig zieke mensen door toedoen van het verkeerde medicijn zijn overleden. (ANP / Suzanne Bremmers)