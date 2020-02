Bijwerkingen melatonine vaak niet op bijsluiter

Bijwerkingen van melatonine, zoals diarree, hoofdpijn, hartkloppingen, nachtmerries en slapeloosheid, staan meestal niet vermeld in de bijsluiters van melatonineproducten die bij de drogist te koop zijn. Bijwerkingencentrum Lareb meldt dat de informatie in de meeste van die melatoninevarianten ontbreekt of incompleet is. Van gebruikers heeft het centrum 181 meldingen binnengekregen.