Biosensor-app herkent emoties bij borderline

Dat is de belangrijkste conclusie uit het proefschrift ‘Alexithymie bij borderline persoonlijkheidsproblematiek – van theorie naar een biosensor applicatie’, waarmee Youri Derks op 14 juli promoveert aan de Universiteit van Twente.

Derks is werkzaam als gz-psycholoog bij GGNet. Hij onderzocht op welke manier alexithymie een rol speelt bij mensen met borderline persoonlijkheidsproblematiek (BPS). Mensen met alexithymie hebben moeite met het herkennen en benoemen van hun emoties. Bij BPS heeft iemand moeite om zijn emoties in goede banen te leiden. Emoties worden vaak pas opgemerkt als ze heel sterk zijn en de persoon overspoelen. Uit het onderzoek van Derks bleek een duidelijk verband tussen alexithymie en BPS.

Hartslag en beweging

Als behandeling voor alexithymie ontwikkelden de onderzoekers een biosensor app: Sense-IT. De smartphone-app registreert hartslag in combinatie met beweging. Als de hartslag oploot zonder veel beweging, kan dat een teken zijn van oplopende emoties. Mensen met borderline zouden hiermee spanningen eerder kunnen herkennen. Metingen en informatie hierover kunnen ze makkelijk delen met hun behandelaar.

Onderzoek en implementatie

Sense-IT mag op dit moment nog niet vrij gebruikt worden in bestaande behandelingen, maar het is wel één van de eerste en weinige apps die klaar is om gebruikt te worden in onderzoeken naar de klinische effectiviteit. Derks verwacht dan ok brede verspreiding en implementatie in de toekomst. Naast GGNet en de Universiteit van Twente, wordt nu ook onderzoek gedaan bij instellingen als Pluryn, Arkin, Levvel en Inforsa – samen met Amsterdanm UMC. Binnen GGNet zullen later dit jaar nog twee nieuwe promotietrajecten gestart worden op dit onderwerp bij De Boog (forensische psychiatrie) en Scelta (persoonlijkheidsproblematiek).