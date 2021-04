Blokhuis: jongeren Hoenderloo Groep hebben wel degelijk passende plek

Volgens staatssecretaris Blokhuis hebben alle jongeren die behandeld werden bij de Hoenderloo Groep een passende plek gekregen. Daarmee gaat hij lijnrecht in tegen de ervaringen van enkele ouders van de jongeren. Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de kwestie.

Nadat de jeugdzorginstelling vorig jaar zomer de deuren sloot, beloofden minister De Jonge en Pluryn (eigenaar van de instelling) dat alle kinderen goed terecht zouden komen. Blokhuis, die inmiddels gaat over jeugdzorg, schrijf in een brief aan de Tweede Kamer dat die belofte is nagekomen. Alle jongeren zitten ofwel bij een andere plek van Pluryn ofwel bij een andere jeugdzorg-aanbieder in de regio, aldus Blokhuis.

Dat staat haaks op het verhaal van een aantal ouders, die bij EenVandaag vertelden dat ze geen passende instelling konden vinden. Hun kinderen zitten daarom noodgedwongen thuis. De Tweede Kamer stelde meermaals kritische vragen over de situatie. Blokhuis wijst er in zijn brief op dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en de betrokken gemeentes geen alarmerende signalen geven.

Woensdag debatteert de Tweede Kamer over de sluiting van de Hoenderloo Groep en de gevolgen daarvan voor de betrokken jongeren.