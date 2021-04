Blokhuis: sluiting Hoenderloo Groep niet goed verlopen

De sluiting vorig jaar van jeugdzorginstelling de Hoenderloo Groep is niet goed verlopen. Dat erkende demissionair staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS) in een debat met de Tweede Kamer. Signalen van bezorgde ouders dat hun kinderen geen goede vervolgplek kregen, bereikten het ministerie niet. Hoe dat kan moet worden onderzocht, zei de bewindsman.

Het Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd gaat contact opnemen met alle ouders waarvan de kinderen in augustus nog geen goede vervolgplek hadden, zegde Blokhuis toe. Hij stuurt deze week een brief naar de Kamer, waarin hij ingaat op nieuwe afspraken met gemeenten over de jeugdzorg. Daarbij zal ook bekendgemaakt worden dat er substantieel meer geld naar gespecialiseerde en acute hulpverlening gaat, ook al voor de rest van dit jaar. Details deelde hij niet.

Andere plek

Zorgorganisatie Pluryn kondigde in december 2019 aan dat De Hoenderloo Groep zou sluiten, onder meer vanwege financiële problemen. Voor circa 160 jongeren moest een andere plek worden gevonden. Het leidde tot kritiek, binnen en buiten de Kamer. De instelling bood hulp aan kinderen met complexe psychische problemen. Kinderen voor wie niet zomaar een goede andere plek kon worden gevonden, met passende behandeling en onderwijs, klonk het.

Kamerleden Peter Kwint (SP), Lisa Westerveld (GroenLinks) en Attje Kuiken (PvdA) waren fel in hun oordeel. De waarschuwingen van ouders en zorgmedewerkers klonken al voordat de sluiting definitief was, maar er werd weinig mee gedaan, concludeerden zij. Ze haalden ook allemaal de belofte van minister De Jonge (VWS) aan, die ten tijde van de sluiting nog over de jeugdzorg ging. Die zei dat “geen kind tussen wal schip” zou vallen.

Eer en geweten

Het ministerie kreeg van Pluryn en de gemeente te horen dat er voor de meeste kinderen een passende vervolgplek was gevonden, aldus Blokhuis. “We hebben naar eer en geweten opgeschreven wat we weten”, zei hij. Hoe kan het dat de Kamerleden zulke andere geluiden hoorden, wilden zij weten.

Op die vraag moest Blokhuis het antwoord schuldig blijven. De signalen van de ouders “zijn niet bij ons terechtgekomen. Daar geef ik niet de ouders de schuld van. Daar moeten wij actiever op acteren”, aldus Blokhuis. “Of Pluryn ons onjuist heeft geïnformeerd, dat kan ik moeilijk beoordelen.”