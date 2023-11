Boete van vier ton voor oogkliniek om onterechte declaraties

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) had de kliniek met vestigingen in Bergen op Zoom, Etten-Leur en Goes al eind 2020 gewaarschuwd, maar de kliniek bleef de fout ingaan. “Bij nacontrole bleek de aanwijzing niet afdoende te zijn opgevolgd”, laat de autoriteit weten.

Volgens de NZa zijn in meerdere dossiers ten onrechte polikliniekbezoeken geregistreerd en diende Stolmed te veel of onjuiste declaraties in bij zorgverzekeraars. Volgens de toezichthouder hield de gespecialiseerde kliniek er “parallelle zorgtrajecten” op na.

Inmiddels heeft het bedrijf wel maatregelen getroffen “om de interne organisatie te verbeteren en fouten in de toekomst te voorkomen”, klinkt het. Daarom valt de boete wat lager uit dan had gekund.

Stolmed is het niet eens met de aan haar opgelegde boete. De NZa is wettelijk verplicht zorgaanbieders een redelijke termijn te geven om aan de aanwijzing te voldoen. De NZa heeft dit volgens Stolmed echter nagelaten. “Dit klemt in het voorliggende geval temeer nu de NZa de aanwijzing oplegde gedurende de corona-pandemie. De oogpoli’s van de omringende ziekenhuizen waren gesloten en Stolmed was als enige toegankelijk voor oogzorg. De aandacht ging toen vooral uit naar het borgen van de continuïteit van de noodzakelijke oogzorg in de regio’s”, aldus Stolmed. (ANP)