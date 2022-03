De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft een last onder dwangsom opgelegd aan ggz-aanbieder Compass. Als de organisatie, die actief is in de regio Nijmegen, het interne toezicht niet voor 22 april op orde maakt dreigen boetes va 10.000 euro per week met een maximum van 50.000 euro.