Bonden en NVZ gaan toch weer praten over nieuwe cao

Beeld: melitas/Getty Images/istock

Nieuwe stakingen half april zijn hiermee niet van de baan, laten de bonden weten. Daarvoor moet eerst een akkoord zijn gesloten voor een nieuwe cao. Voorwaarde van de bonden is ook dat er “open en reëel over het hele pakket aan arbeidsvoorwaarden wordt gesproken”.

Het overleg over een nieuwe ziekenhuis-cao liep in januari vast, waarna een actietraject werd gestart. Vorige week donderdag deden honderdduizend ziekenhuismedewerkers mee aan een landelijke staking op 64 locaties, is de schatting van de bonden. De volgende actiedag is gepland halverwege april.

Betere vergoedingen

Ziekenhuismedewerkers eisen met terugwerkende kracht per 1 februari een loonsverhoging van 10 procent. Voor volgend jaar willen ze 5 procent. Verder willen ze een betere onregelmatigheidstoeslag, hogere reiskostenvergoeding en afspraken over meer vergoeding voor bereikbaarheidsdiensten. Bovendien vragen ze meer invloed van de medewerkers op de werktijden en vermindering van de werkdruk.

NVZ deed in januari een eindbod van 13 procent over 2023 en 2024: 5 procent per februari, 5 procent eind dit jaar en 3 procent volgend jaar.