Bonden willen 15 procent meer loon, NVZ gaat tot 13

De bonden willen 15 procent meer loon in de nieuwe cao voor ziekenhuismedewerkers, aldus NU’91. De NVZ gaat tot maximaal 13 procent. De ziekenhuiswerkgevers laten dat vanmiddag weten in hun laatste bod (‘eindbod’).

Vannacht zijn de verhoudingen tussen bonden en NVZ ernstig verstoord na een marathonzitting van zeventien uur. NVZ stelt dat ze tijdens de onderhandelingen een loonsverhoging hebben geopperd van 13 procent in een nieuwe tweejarige cao. Ze vinden de afwijzing van de bonden “onbegrijpelijk en verbijsterend”.

Teruggefloten door achterban

Voorzitter/bestuurder Stella Salden van NU’91 zegt echter dat de NVZ-onderhandelaars vannacht aanvankelijk akkoord waren met 15 procent meer salaris, maar op het laatste moment teruggefloten zijn vanuit de achterban.

Een woordvoerder van de FNV noemt de gang van zaken bij NVZ “belachelijk” en “super-onprofessioneel”. De systematiek van die verhogingen zou al grotendeels vaststaan: 5 procent per 1 februari (morgen), 5 procent per eind dit jaar (waarschijnlijk 1 december) en 5 procent per 1 juli volgend jaar.

‘Dat was geen bod’

Salden vindt de manier van opereren van NVZ “echt niet oké”. Volgens haar waren de bonden “er bijna uit en daarna kwam NVZ heel verrassend terug” op die 15 procent. Een woordvoerder van NVZ zegt dat dat niet waar is: “Als hier al over gesproken is, was dat geen bod”.

NVZ zegt dat de bonden helemaal niet uit zijn op een akkoord over een nieuwe cao, omdat ze steeds nieuwe barrières zouden opwerpen. Bovendien moeten de bonden zich realiseren dat 15 procent voor veel ziekenhuizen “echt over grenzen gaat die financieel mogelijk zijn”. Met een bod van 13 procent zou dit “een goudgerande cao” zijn, vindt de NVZ-woordvoerder. CNV zegt dat haar achterban waarschijnlijk niet akkoord gaat met 13 procent.

In een interview op Radio 1 zei NVZ-voorzitter Ad Melkert dat de bonden “niet met droge ogen kunnen zeggen dat 13 procent te weinig is”. Volgens hem hebben werkgevers in de zorg nog nooit zo’n hoge loonsverhoging voorgesteld.

Ontevreden over vergoeding

De bonden zijn ook ontevreden over de hoogte van de kilometervergoeding en de toeslag voor bereikbaarheidsdiensten. De kilometervergoeding gaat weliswaar omhoog van 8 naar 11 cent, maar is daarmee slechts de helft van de vergoeding die de meeste bedrijven geven. Bovendien ageren de bonden tegen de matige compensatie voor bereikbaarheidsdiensten: die is nu 2 euro per uur.