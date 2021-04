Boosheid over wegstemmen ruimere bonusregeling zorgpersoneel

500 euro

De Tweede Kamer stemde een voorstel voor meer geld weg. Er was een nieuwe bonus van 500 euro ingepland, maar minister Tamara van Ark (Medische Zorg) zei vorige week dat er dan alleen genoeg budget is om mensen in de ‘frontlinie’ van de coronazorg te belonen. Als alle zorgmedewerkers een bonus zouden krijgen, valt deze een stuk lager uit. Een bonus van 500 euro voor iedereen in de zorg zou 765 miljoen euro meer kosten dan begroot.

Teleurstellend

CNV Zorg & Welzijn vindt het “uiterst teleurstellend” dat er niet meer geld komt voor de bonusregeling . “Een gemiste kans”, noemt de CNV de keuze van de Kamer. “Zeker in een tijd waarin er wel miljarden worden vrijgemaakt voor het bedrijfsleven, fieldlabs en testen.”

Schaamte

De keuze leidt ook tot onbegrip bij beroepsorganisatie NU’91. “Dit is niet meer uit te leggen. Ik schaam me ervoor zorgmedewerkers te moeten vertellen dat zij niet meer de beloofde 500 euro krijgen, terwijl hen wel wordt verzocht hun vakantie op te offeren.”

Regel dat

Zonder extra geld moet het kabinet kiezen tussen 200 tot 240 euro netto voor alle zorgmedewerkers, of 500 euro voor een beperkte groep die zich aan de frontlinie van de coronacrisis bevindt. Daar wil een woordvoerder van NU’91 niet tussen kiezen: “Iedereen zou 500 euro krijgen, dus regel dat. Of ga straks maar aan mensen in de gehandicaptenzorg uitleggen dat zij niet genoeg met coronapatiënten hebben gewerkt voor een bonus.” (ANP)