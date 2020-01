Bouw nieuw orkaanbestendig ziekenhuis St. Maarten van start

Het nieuwe ziekenhuis moet eind 2023 worden opgeleverd. Het hoofdgebouw zal naar verwachting eind 2022 klaar zijn en in gebruik worden genomen, waarna het huidige ziekenhuisgebouw wordt gesloopt en een extra vleugel wordt aangebouw. Onderdeel hiervan is onder meer een helicopter platform. De beddencapaciteit van het ziekenhuis groeit van 71 naar 110 bedden. Naar verwachting zal het aantal medewerkers groeien van de huidige 340 naar 400 fte, zo laat de organisatie weten.

‘Close to home’

“Het huidige gebouw dateert van 1991 en het aantal inwoners op het eiland is intussen meer dan verdubbeld”, ligt medisch directeur Felix Holiday voegt toe. “Een nieuw gebouw is hard nodig om te kunnen voldoen aan de toegenomen zorgvraag en om zoveel mogelijk hoogwaardige ziekenhuiszorg ‘close to home’ te kunnen bieden aan de inwoners van St. Maarten en omliggende (BES) eilanden.”

Orkaanbestendig

“Het ontwerp is na orkaan Irma in 2017 aangepast om orkaanbestendigheid te garanderen”, vervolgt Holiday. “Zo kan het categorie 5+-orkanen aan met hogere snelheden dan 200 mijl per uur. We ontvangen hiervoor een geldbedrag via de Wereldbank van het St. Maarten Recovery, Reconstruction, and Resilience Trust Fund. Daar zijn we heel erg blij mee.”