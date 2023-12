Bouwinvest bouwt belastingkantoor om tot woonzorgcomplex

Het wooncomplex krijgt drie zorgfuncties: 39 (zorg)woningen, een woonzorgcomplex met particuliere woonzorg met 41 zorgeenheden en een woonzorgcomplex met gehandicaptenzorg met 20 zorgeenheden.

De woonzorgcomplexen worden gehuurd door Driesprang, een onderdeel van Estea Zorg, en door ’s Heeren Loo Zorggroep. “De combinatie van drie zorgfuncties in één gebouw is bijzonder, waarbij het uitgangspunt is dat de verschillende functies elkaar versterken”, stelt Bouwinvest. “De huurders van de (zorg)woningen kunnen gebruikmaken van thuiszorgdiensten en de collectieve ruimte van het particuliere woonzorgcomplex. In de (zorg)woningen kan zwaardere zorg worden verleend.”

Bouwinvest Real Estate Investors investeert vermogen van voornamelijk pensioenfondsen en verzekeraars in vastgoed.