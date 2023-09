Bouwinvest koopt particuliere woonzorglocatie in Breda

Het Bouwinvest Healthcare Fund investeert voor het pensioenfonds voor de bouw bpfBOUW. Namens bpfBOUW heeft het Bouwinvest Healthcare Fund het doel te groeien naar ruim 800 miljoen euro belegd vermogen in 2025.

Helma Spuls, Director Dutch Healthcare Investments: “Deze aankoop sluit naadloos aan bij het beleid van het Healthcare Fund, dat, naast assisted living en intramurale zorgvoorzieningen, gericht is op het segment verzorgd wonen. Voor dit segment is een toenemende vraag als gevolg van de ‘extramuralisering’ van de ouderenzorg en met nieuwbouw kan optimaal worden ingezet op duurzaamheid. De gemeente Breda is geïdentificeerd als een kernregio voor verzorgd wonen vanwege het groeiende aantal senioren en een gunstige beleggingsmarkt. Op dit moment is daar relatief weinig aanbod in particuliere woonzorg. Wij spelen hierop in.”