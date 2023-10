Bouwinvest zet opmars investeringen door met aankoop grond Groningen

Bouwinvest Healthcare Fund heeft een nieuwe investering aangekondigd. Het betreft het project Helpermaar in Groningen. Bouwinvest wil groeien naar ruim € 800 miljoen belegd vermogen in 2025.

De investering is in lijn met het aankoopbeleid van het Bouwinvest Dutch Institutional Healthcare Fund. Senior Living B.V. zal het woonzorgcomplex exploiteren onder het label Stepping Stones, voor ouderen met dementie.

De start van de bouw is gepland voor midden 2024, met een verwachte oplevering in de zomer van 2025. Het project omvat 37 zorgeenheden. Het project betreft nieuwbouw in het middensegment van particuliere woonzorg. Het gebouw zal naast zorgeenheden ook gemeenschappelijke ruimtes bevatten.

Belangrijke markt

Helma Spuls, director Dutch Healthcare Investments: “Deze aankoop sluit aan bij het beleid van het Healthcare Fund. Er is een toenemende vraag naar verzorgd wonen en met nieuwbouw kunnen we optimaal inzetten op duurzaamheid. Groningen is een belangrijke markt voor ons, gezien het beperkte aanbod in dit segment en de groeiende vraag.”

AIG Care & Living heeft deze bouwkavel, het laatste deel van de herontwikkeling van het voormalige Martini ziekenhuis, verworven van VolkerWessels Vastgoed.