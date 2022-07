Bouwkostenstijging leidt tot uitstel investeringen in zorgvastgoed

Zorginstellingen zien de komende jaren een grote investeringsopgave in vastgoed op zich afkomen. Tegelijkertijd worden zij geconfronteerd met een forse stijging van de bouwkosten, stijgende rente en dalende tarieven. Met name de bouwkostenstijging heeft een grote impact op de geplande investeringen.

In een peiling van Fizi, de vereniging van zorgfinancials, zegt ruim driekwart te verwachten dat op de korte termijn geplande investeringen worden uitgesteld, ‘on hold’ gezet of in versoberde vorm doorgang vinden. Ondanks onzekere marktomstandigheden verwacht 60 procent de komende vijf jaar meer te gaan investeren in vastgoed. Jorrit Wigchert, voorzitter Fizi: “De kosten voor bouw en de risico’s die met bouwen gepaard gaan laten een zorgelijke trend zien. Gelukkig blijft investeren in vastgoed een topprioriteit zodat problemen niet doorschuiven naar volgende generaties.”

Bouwkostenstijging

Het investeringsklimaat in de zorg is het afgelopen jaar onder druk komen te staan. Meer dan een derde van de respondenten verwacht dat hun zorginstelling de investeringsbegroting niet haalt. De bouwkostenstijging wordt als belangrijkste reden genoemd: 41 procent van de respondenten. Gebrek aan interne capaciteit wordt door 16 procent genoemd, onzekerheid rondom tarieven door 13 procent en het niet kunnen krijgen van prijszekerheid ook door 13 procent. Ruim de helft van de financials in de zorg geeft aan dat de bouwkosten het afgelopen jaar met meer dan 10 procent zijn gestegen, bij 28 respondenten zelfs meer dan 15 procent.

NHS

Volatiliteit in de bouwmarkt is niet de enige onzekere factor bij lopende projecten. Vanuit de overheid is er momenteel ook veel onzekerheid rondom vastgoedprojecten. Onlangs presenteerde minister Conny Helder haar nieuwe woon/zorgplannen in het zogenoemde Wozo-programma. Denk aan mogelijke korting op de Normatieve Huisvestings Component. Deze is aan herijking toe. Bovendien gaan er stemmen op om de NHS onderhandelbaar te maken. Daan van Houtum, senior adviseur Finance Ideas: “Met stijgende bouwkosten en stijgende rente is het voor zorginstellingen des te belangrijker dat zij een stabiele bekostiging vergoed krijgen. Alleen op die manier zijn de broodnodige investeringen in vastgoed, maar ook in duurzaamheid te realiseren.”

Prijsafspraken

De grillige markt geeft daarnaast minder prijszekerheid. De helft van de zorgfinancials geeft aan dat bij lopende bouwprojecten wordt overwogen om het project stil te leggen. Bij vastgoedprojecten waar reeds prijsafspraken zijn gemaakt geeft een kwart van de respondenten aan dat de aannemer/projectontwikkelaar eerder gemaakte afspraken wil heronderhandelen. Bijna de helft van de respondenten verwacht dat dit nog gaat gebeuren. Bij nieuwe bouwprojecten lukt het slechts een kwart van de zorginstellingen nog om een ‘fixed price’ af te spreken.

Duurzaamheid

Ondanks onzekerheid blijft duurzaamheid hoog op de agenda staan De bouwkostenstijging heeft ook zijn weerslag op de kosten voor duurzaamheidsinvesteringen. Toch verwacht drie kwart van de financials in de zorg dat de duurzaamheidsdoelstellingen wel worden behaald. Van deze groep geeft 40 procent aan dat duurzaamheidsinvesteringen prioriteit krijgen en doorgang vinden volgens prognose. De sterk gestegen energiekosten zijn hierbij mogelijk een extra motiverende factor. Wel zijn de verwachtingen ten aanzien van duurzaamheidsinvesteringen ten opzichte van een half jaar geleden wat naar beneden bijgesteld. Toen verwachtte 85 procent van de zorgfinancials de komende vijf jaar meer te investeren in het verduurzamen van vastgoed. Nu is dat nog 70 procent.

Financiële Zorgthermometer De Financiële Zorgthermometer tweede kwartaal 2022 die is uitgestuurd naar circa 800 financials in de zorg. Honderd financials vulden de enquête in. Hiervan waren er 49 afkomstig uit de vvt-sector, 24 uit de ghz, 15 uit de ggz en 13 uit de ziekenhuissector.