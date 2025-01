Bovengemiddeld veel geweld tegen hulpverleners bij jaarwisseling

Bij de afgelopen jaarwisseling zijn 121 incidenten geregistreerd van geweld tegen politiemensen of andere publieke dienstverleners, meldt het kabinet in een Kamerbrief.

Dat zijn zeventien incidenten meer dan gemiddeld bij de afgelopen vier jaarwisselingen.

Geweldsincidenten

Bovendien lag ook het aantal politiemensen dat slachtoffer werd bij deze incidenten veel hoger dan voorgaande jaren. Afgelopen jaarwisseling ging het om 295 slachtoffers, 105 meer dan het vierjarig gemiddelde. Daarnaast werden 49 andere hulpverleners slachtoffer, een verdubbeling ten opzichte van het gemiddelde.

Problematisch

Het geweld tegen hulpverleners “blijft zeer problematisch”, schrijft minister David van Weel (Justitie en Veiligheid) op X. “Deze geweldsuitbarstingen zijn een diepgeworteld maatschappelijk probleem. Niet alleen justitie en politie, maar de hele samenleving heeft een rol om dit uit te roeien.”

Bedreigingen

Het aantal aanhoudingen rond oud en nieuw lag juist 11 procent lager dan gemiddeld en kwam uit op 245. Zo was ook een daling te zien van het aantal geregistreerde incidenten van 19 procent. Het aantal gevallen van zware mishandeling of bedreiging is wel toegenomen, met 2,8 procent.

OM

Er zijn 120 verdachten door de politie overgedragen aan het Openbaar Ministerie (OM) voor verder onderzoek. Dat zijn er minder dan vorig jaar, toen waren het er 156. In 68 zaken ging het volgens het OM om geweld tegen mensen, waarvan 36 keer tegen hulpverleners. Volgens procureur-generaal Sue Preenen zijn het er dan wel minder, “maar het zijn er nog altijd veel te veel”. “Het OM blijft daarom prioriteit geven aan de opsporing en vervolging van verdachten die geweld tegen hulpverleners gebruiken”, zegt ze.

Onacceptabel

Korpschef Janny Knol van de Nationale Politie zegt te begrijpen dat politiemensen “moedeloos worden” van deze cijfers. “Elk jaar weer noemen we geweld tegen hulpverleners onacceptabel. Elk jaar worden verdachten aangehouden en vervolgd. Maar het geweld houdt niet op”, zegt ze in een verklaring. “Dat gebeurt pas als de mensen die geweld tegen ons gebruiken bij zinnen komen. Als zij inzien hoe absurd het is om hulpverleners te belagen en welke risico’s hun gedrag met zich meebrengt. Of als zij daar door hun directe omgeving op worden aangesproken.” Knol vindt dat “we echt de verkeerde kant opgaan” en pleit voor een landelijk vuurwerkverbod. De politie vraagt daar al jaren om. (ANP)