Topdrukte SEH’s, geweld tegen personeel ambulances

Vooral in Amsterdam ging het mis. De ambulance moest daar 275 uitrukken voor spoedritten en er werden acht incidenten gemeld tegen hulpverleners. Vuurwerk veroorzaakte bij hen gehoorschade en/of brandwonden. De politie heeft 66 mensen gearresteerd en sprak van een “grimmige” nacht.

Van Weel zei dat er alles aan zal worden gedaan om de daders te vervolgen. “Dit gedrag mag nooit normaal worden.” Het Openbaar Ministerie kan hogere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners tijdens de jaarwisseling.

Meer drukte ziekenhuizen

De ziekenhuizen kregen met meer drukte te maken dan de afgelopen jaren, met name in het zuiden van het land. Zo meldt Bravis dat alleen al op de vestiging in Bergen op Zoom 22 mensen zijn behandeld, zes meer dan vorig jaar. Tien van hen hadden te veel alcohol of drugs gebruikt. Twee mensen waren gewond geraakt door vuurwerk.

Máxima MC in Eindhoven spreekt van een “onrustige en drukke nacht” met zes vuurwerkslachtoffers, onder wie twee minderjarigen. Bij het St. Jans Gasthuis in Weert was het vooral druk door “verwondingen als gevolg van alcoholgebruik”. Het Albert Schweitzer Ziekenhuis in Dordrecht had bijna dertig patiënten, waarvan vijf door vuurwerk. Amphia telde 27 mensen op de SEH.

In het Rotterdamse Oogziekenhuis werden 21 patiënten opgenomen met oogletsel. Zeker zeven werden meteen geopereerd. De helft van de slachtoffers is minderjarig en de helft stak het vuurwerk niet zelf af, maar stond in de buurt. Een slachtoffer verliest het zicht in één oog nadat het was misgegaan bij het afsteken van vuurwerk.

‘Weer dezelfde tragedie’

“Het is weer dezelfde tragedie als vorig jaar”, zei oogarts Tjeerd de Faber van het Oogziekenhuis. Hij verwacht dat het aantal vuurwerkslachtoffers oploopt. “Dit kan alleen stoppen als er een landelijk vuurwerkverbod komt”, stelde de oogarts. In veel grote steden kwamen veel mensen op de SEH terecht doordat ze vielen met hun fatbike of gingen vechten. De nieuwjaarsnacht in het Erasmus MC in Rotterdam was “enorm druk”.

Gelre ziekenhuizen in Apeldoorn en Zutphen hadden “een relatief drukke jaarwisseling”, met zeven gewonden door vuurwerk, ondanks het verbod. Frisius MC (Leeuwarden, Heerenveen) heeft veertien mensen behandeld met verwondingen door vuurwerk, vorige jaar waren dat er twaalf. (ANP)