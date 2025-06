Deze lobbyclubs in de zorg zijn het machtigst

De Nederlandse ggz is de meest invloedrijke lobbyclub uit de zorgsector in politiek Den Haag. Daarna volgt de FMS. Dat blijkt uit onderzoek van het weekblad Vrij Nederland in samenwerking met de Universiteit van Amsterdam.

De onderzoekers hebben een top 75 gemaakt van lobbyclubs die in Den Haag aan de meeste onderhandelingstafels zitten. Met fracties uit de Tweede en Eerste Kamer, maar vooral op de ministeries. Daaruit kwam een lijst met lobbyclubs met de meeste macht.

De Nederlandse ggz is de hoogst genoteerde lobbyorganisatie uit de zorgsector, op plaats 11. De FMS bezet de 27ste plaats. Daarna volgen de NVZ (28), GGD GHOR (29), ActiZ (41) en Jeugdzorg Nederland (48).

Op nummer 1 van de lijst staat de VNG, die ook actief lobby voert voor de zorg in gemeenten. Deze brancheorganisatie praat al jaren over onder andere betere bekostiging van de jeugdzorg en de laatste maanden voor meer geld voor het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA).

Alle zorglobbyclubs gezakt

In 2017 deed de Universiteit van Amsterdam een vergelijkbaar onderzoek. In vergelijking met toen zijn alle zorglobbyclubs gezakt, met uitzondering van de Nederlandse ggz. In 2018 stond de Nederlandse ggz op 31 (nu 11), de FMS op 24 (nu 27), NVZ op 21 (nu 27), GGD GHOR op 11 (nu 29), ActiZ op 16 (nu 41) en Jeugdzorg Nederland op 23 (nu 48).

Politieke achtergrond

Volgens de onderzoekers is het succes van de lobbyclubs afhankelijk van de ervaring die de voorzitters van deze organisaties hebben in de politiek. Dat kan een verklaring zijn dat de Nederlandse ggz als hoogste in de lijst staat: voorzitter Ruth Peetoom was onder meer politicus in de provincie en jarenlang voorzitter van het CDA.

Een deel van de andere lobbyclubs uit de zorg die de lijst hebben gehaald, hebben ook een politieke achtergrond. GGD GHOR wordt aangevoerd door oud-ChristenUnie-leider André Rouvoet en Ad Melkert was minister en lijsttrekker van de PvdA. VNG-voorzitter Sharon Dijksma is burgemeester van Utrecht en voormalig PvdA-Kamerlid, oud-wethouder in Amsterdam en was twee keer staatssecretaris.

Aan tafel komen

Dijksma geeft in een interview met VN een voorbeeld: “Via de informateurs Richard van Zwol en Elbert Dijkgraaf, die ik nog kende uit de Kamer, konden we tijdens de kabinetsformatie aan tafel komen. Geert Wilders en Pieter Omtzigt kende ik ook al jaren. Caroline van der Plas had ik al meegemaakt toen ze nog landbouwjournalist was. Dat heeft allemaal geholpen.”

Om te identificeren welke 75 van de duizenden belangenorganisaties in Nederland het belangrijkst worden gevonden door de Haagse politiek, bekeek Joost Berkhout, hoofddocent politicologie aan de UvA, met een team van studenten welke organisaties het vaakst worden uitgenodigd voor rondetafel­gesprekken. Volgens VN “een goede graadmeter voor invloed in de landelijke politiek”.