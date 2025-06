Digitale vaardigheden zorgmedewerkers schieten tekort

Voor meer dan de helft van de zorgprofessionals is winst te behalen op het gebied van digitale vaardigheden. Er is daarom extra aandacht nodig bij updates en de uitrol van nieuwe applicaties maar ook de applicaties zelf vragen aandacht in toegankelijkheid en gebruikersgemak.

Dat blijkt uit onderzoek van Digivaardig in de zorg. In het onderzoek werd aan respondenten gevraagd de digivaardigheid van medewerkers te beoordelen. “De urgentie om aandacht aan digivaardigheid te besteden is ontzettend groot nu de ontwikkelingen op technologisch gebied snel gaan”, schrijft Suzanne Verheijden, programmamanager digitale vaardigheden.

Onderzoek

In het onderzoek werd aan de respondenten gevraagd de digivaardigheid van medewerkers die in contact komen met cliënten en patiënten te beoordelen. Daarvoor konden de respondenten hun collega’s indelen in medewerkers die erg veel moeite hebben met digitale applicaties, medewerkers waar nog winst te behalen is bij het werken met digitale applicaties en collega’s die buiten deze twee groepen vallen. De laatste groep viel buiten het onderzoek.

De enquête is door 149 respondenten ingevuld. Het grootste aantal reacties kwam vanuit uitvoerende zorgprofessionals (73 deelnemers). De grootste sector binnen het onderzoek was de vvt, gevolgd door ziekenhuiszorg en gehandicaptenzorg.

Vvt en gehandicaptenzorg minst digivaardig

Uit de enquête blijkt dat binnen de gehandicaptenzorg en in de vvt het grootste percentage van de medewerkers onvoldoende digivaardig is volgens de respondenten van de enquête. Bij beide sectoren gaat het om gemiddeld 61 procent.

Een reactie van een respondent uit de gehandicaptenzorg luidt daarbij: “Collega’s willen liever met cliënten bezig zijn, dan ‘met de computer’. Alle veranderingen geven regelmatig stress, zoals de overgang naar een nieuw cliëntendossier.” En vanuit de vvt: “Meer kijken naar vaardigheden passend bij functie. Dus van een helpende op niveau 2 hoeft minder verwacht te worden in de applicaties dat ze gebruiken dan bijvoorbeeld een verpleegkundige op niveau 4. Maar ook wat is daarin ieders verantwoordelijkheid om zelf stappen te doen, en wat is verantwoordelijkheid van een organisatie?”

Werkdruk als struikelblok

Vervolgens is in de huisartsenzorg 49 procent van de medewerkers onvoldoende digivaardig in de ogen van de respondenten, gevolgd door 47 procent binnen de ggz en 40 procent binnen de ziekenhuizen.

Vanuit de huisartsenzorg komt de opmerking: “Vanuit het management zou meer uitgelegd mogen worden hoe belangrijk het is digitale vaardigheden te verbeteren en bij te houden. Er wordt daardoor een afwachtende houding aangenomen bij medewerkers. Dat is lekker makkelijk. Het kan een probleem worden als op korte termijn besloten wordt flink te investeren in allerlei applicaties en de medewerkers het stoom uit de oren komt om bij te benen. Preventief zorgen voor digitale vaardigheden zou kunnen vallen onder preventieve gezondheid.”

En vanuit ggz: “Ik denk dat we allemaal overweg kunnen met de ‘verplichte’ digitale middelen om ons werk te kunnen doen. Maar dat we nog lang niet op de hoogte zijn van alles wat ons werk makkelijker kan maken.”

Vanuit de ziekenhuizen wordt de werkdruk genoemd als mogelijke oorzaak van het ontbreken van digitale vaardigheden. “De werkdruk op de werkvloer is te hoog om tijd te steken in het ontwikkelen van digitale vaardigheden.”

Voor de jeugdzorg, welzijnssector en de categorie overige zijn de aantallen te laag om een representatief gemiddelde te delen.