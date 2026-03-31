Digitale assistent schrijft medisch verslag voor artsen en verpleegkundigen van Maasziekenhuis

Pantein Maasziekenhuis introduceert de digitale assistent Bo voor artsen en verpleegkundigen. Deze tool luistert mee tijdens het gesprek met de patiënt en zet dit automatisch om in een medisch verslag. Met Bo wil het ziekenhuis de administratieve druk verlagen en zorgverleners meer ruimte geven om hun aandacht volledig op de patiënt te richten.

Voorheen typten artsen en verpleegkundigen vaak druk mee tijdens het spreekuur. Om meer rust te creëren, startte Pantein Maasziekenhuis op enkele poliklinieken een pilot. Cardioloog Bart Driesen en internist Guido Vermeulen behoorden tot de eerste gebruikers. Volgens Vermeulen werkt de digitale assistent bijzonder eenvoudig. “Ik druk op ‘start’ en kan me volledig richten op mijn patiënt. Na het spreekuur staat het verslag al klaar. Ik hoef het alleen even te controleren.”

Gegevens verwijderd

De tool is ontwikkeld door OurMind en voldoet aan Nederlandse en Europese privacywetgeving. De geluidsopname wordt direct na gebruik verwijderd. Het verslag wordt versleuteld opgeslagen in OurMind en automatisch na 72 uur gewist.

Aan het begin van ieder consult vraagt de zorgverlener toestemming voor het gebruik van de digitale assistent. Bij patiënten die dit niet willen, maakt de zorgverlener zelf het verslag.

Leesbare samenvatting

Pantein Maasziekenhuis peilde bij 75 patiënten hun ervaringen. 95 procent staat positief tegenover het gebruik van de digitale assistent. 78 procent van de patiënten die al eerder op spreekuur bij de zorgverlener kwamen, ervaart meer aandacht tijdens het gesprek. Volgens Vermeulen geeft de verlaagde administratielast rust. Driesen ervaart meer werkplezier. “Het persoonlijke contact met mijn patiënten is er beter op geworden. Ik ga meer ontspannen het gesprek in.”

De digitale assistent kan bovendien een samenvatting van het verslag in begrijpelijke taal maken. “Uit onderzoek blijkt dat patiënten ongeveer de helft van wat er besproken is niet onthouden. Zelfs als ze met z’n tweeën zijn”, vertelt Driesen. “Sommige patiënten die ik zie, zijn hier dus erg mee geholpen. De samenvatting voeg ik dan toe aan de huisartsenbrief die in MijnPantein komt te staan. Soms print ik de brief ook uit. Zo kunnen patiënten thuis rustig nalezen wat er besproken is.”

Bredere uitrol

Na een succesvolle pilot op enkele poliklinieken wordt de digitale assistent nu breder ingezet. De digitale assistent maakt onderdeel uit van het programma Poli van de Toekomst. “Technologie helpt ons om met hetzelfde aantal mensen meer patiënten te helpen. Minder administratie betekent meer tijd voor ons echte werk: een goed gesprek, een duidelijke diagnose en een helder plan”, besluit Driesen.