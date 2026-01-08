HMC wint Amerikaanse prijs voor onderzoek naar werkdruk op de SEH

Om de verpleegkundige werkdruk beter te meten en te voorspellen, start Haaglanden Medisch Centrum (HMC) een onderzoek op de spoedeisende hulp (SEH). Het ziekenhuis heeft met de studie een Amerikaanse prijs in de wacht gesleept.

“De spoedeisende hulp van HMC Westeinde is één van de drukste van Nederland”, aldus HMC. Jaarlijks komen er op de locatie zo’n 60.000 patiënten binnen. Maar de vraag was: hoe druk is het eigenlijk écht op de SEH?

Papier versus praktijk

Christien van der Linden, epidemioloog en voormalig SEH-verpleegkundige, en Barbara Meester, verpleegkundig specialist SEH, buigen zich over die vraag. “Werklast is een belangrijk, maar lastig begrip”, vertelt Meester. “Op papier lijkt het soms rustig, terwijl collega’s het gevoel hebben dat ze overstromen. Dat komt omdat werklast niet alleen te maken heeft met aantallen patiënten, maar met de complexiteit van de zorg.”

Van der Linden stelt dat de drukte de afgelopen jaren op de SEH niet per se is toegenomen. “Maar onze patiënten zijn zieker en kwetsbaarder. Dat maakt dezelfde hoeveelheid werk zwaarder.” Bovendien is werklast nog subjectief. Meester: “Wat voor de één goed te doen is, kan voor een ander te veel zijn. Wij willen dit objectiever maken, zodat we beter kunnen plannen en prioriteren.” Daarom onderzoekt het duo hoe ze de werkdruk beter kunnen meten en voorspellen.

Eerder ingrijpen

In het elektronisch patiëntendossier HiX bestaat al een systeem dat zorgzwaarte meet; de Jones Dependency Tool (JDT). Die cijfers komen volgens HMC echter niet overeen met wat verpleegkundigen en artsen ervaren. Daarnaast moeten ze de gegevens zelf invoeren, wat de werkdruk juist verhoogt. Daarom werkt HMC aan een automatisch meetinstrument dat real time inzicht geeft in de werkdruk. “Zo’n systeem haalt gegevens rechtstreeks uit HiX, zonder extra handelingen voor medewerkers”, legt HMC uit.

In het model wordt naast het patiëntenaantal ook de begeleiding van stagiaires, complexe casussen en onrustige situaties meegenomen. Het instrument moet ook voorspellen wanneer het op de SEH druk dreigt te worden. “Met betere data en inzichten kunnen we eerder ingrijpen. Dat maakt de zorg veiliger, menselijker en duurzamer”, aldus Van der Linden. Als voorbeeld noemt ze het tijdelijk sluiten van de SEH voor nieuwe ambulances of het inzetten van extra collega’s wanneer de werklast binnen een half uur te hoog dreigt te worden.

In de prijzen

De studie heeft een prijs van 6.000 dollar ontvangen van de de Emergency Nurses Foundation. De eerste keer ooit dat dit bedrag naar een niet-Amerikaanse studie ging, aldus HMC. “Het laat zien dat de uitdagingen die wij hier ervaren – de drukte, de complexiteit, de behoefte aan duurzame personeelsinzet – overal ter wereld spelen”, reageert Van der Linden.

Daarnaast ontving Meester de HMC-wetenschapsbeurs; een primeur voor een verpleegkundig specialist. “Dat HMC hierin investeert, onderstreept hoe belangrijk verpleegkundig onderzoek is”, besluit Meester.