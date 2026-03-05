Skipr

Werkgevers, vakbonden en VWS willen met loopbaan-chatbot zorgpersoneel behouden

Professionals die werken in zorg en welzijn kunnen met een nieuwe AI-toepassing sparren over hun loopbaan. Chatbot Zowi is een initiatief van werkgevers, vakbonden en VWS om talent voor de sector te behouden.

Chatbot Zowi, waarvan een proefversie sinds kort beschikbaar is, is bedoeld als sparringspartner voor iedereen die zorg en welzijn werkt of overweegt dat (opnieuw) te gaan doen. Het AI-systeem stelt vragen en geeft op basis daarvan informatie over bijvoorbeeld bijscholing, omscholing of carrièremogelijkheden. De makers benadrukken de onafhankelijkheid en privacy-bestendigheid van de toepassing.

Personeelstekort tegengaan

Het onderliggende doel is om werknemers voor de sector te behouden, verzuim te verminderen en de zij-instroom te vergroten. Bovendien zou een chatgesprek een goede basis zijn voor een verdiepend gesprek met een HR-medewerker, waardoor zij hun tijd effectiever kunnen benutten. Alles bij elkaar moet het initiatief een steentje bijdragen tegen het personeelstekort.

De huidige loopbaan-ondersteuners YouChooz en Zorginspirator zullen de komende periode verdwijnen.

