BovenIJ moest verloskamers tijdelijk sluiten door ziekteverzuim

De Nederlandse ziekenhuiszorg is goedkoop

Terecht staat het probleem van de zorgkosten hoog op de agenda van overheid en politiek. Met name de voormalige bestuursvoorzitter Ab Klink van VGZ heeft veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Zijn stelling is dat ons huidige ziekenhuis-financieringssysteem met zelfstandig gevestigde medisch specialisten tot onnodige productie leidt en daarmee kostenverhogend is. Op grond van het ingenomen standpunt worden in den lande zogenaamde “Zinnige Zorg” trajecten ingevoerd.