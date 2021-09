BovenIJ verduurzaamt de OK

BovenIJ ziekenhuis vermindert het afval van het OK met 300 kilo per maand. De steriele doeken waarmee het instrumentarium wordt verpakt, worden niet langer verbrand maar krijgen een tweede leven als tas, of andere kunststofproducten.

Operatiekamer

De operatiekamper is een grootverbruiker als het gaat om verpakkingsplastic. Dat komt omdat er steriel gewerkt moet worden. Na bijvoorbeeld een oogoperatie blijft anderhalve vuilniszak vol met schoon plastic achter. Afvalverwerker en grondstofexpert GP Groot werkt samen met BovenIJ om deze afvalstromen te reduceren.

Milieu

Op diverse afdelingen in het BovenIJ wordt afval ingezameld, zoals karton en plastic. ‘Samen met de grondstoffenexpert van GP Groot hebben we gekeken of we nog een stap verder konden gaan’, vertelt Mirjam Huisman, milieucoördinator van het BovenIJ. ‘Artsen wezen ons op de tray wraps; de steriele doeken waarin de benodigde instrumenten worden verpakt op de Centrale Sterilisatie Afdeling. Op de operatiekamers worden de instrumenten uitgepakt en worden de steriele doeken bij het restafval weggegooid. Ontzettend zonde, gaven onze artsen aan, want dit materiaal is nog helemaal schoon’, aldus Huisman.

Tas

De doeken bevatten een type plastic dat opnieuw kan worden gebruikt in nieuwe kunststofproducten zoals kunststof tassen. Voor nieuwe tray wraps wordt virgin plastic (nieuw geproduceerd plastic) gebruikt in verband met de steriliteit van de OK.

Klimaatdoelstelling

Circulair werken is één van de klimaatdoelstellingen die het BovenIJ wil realiseren; naast het terugdringen van de CO2-uitstoot, verminderen van medicijnresten in afvalwater en onze inzet voor een gezondheid bevorderende leef- en verblijfomgeving. Door de ondertekening van de Green Deal Duurzame Zorg in 2018 heeft het BovenIJ zich verbonden aan de afspraken over het klimaatakkoord van Parijs.