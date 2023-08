BovenIJ ziekenhuis bijna aardgasvrij

Het BovenIJ ziekenhuis heeft enkele nieuwe mijlpalen bereikt in het verlagen van de eigen CO2-uitstoot. De keuken is overgeschakeld op elektrisch koken met duurzame aanpassingen zodat geen gas meer wordt verbruikt.

Hierdoor hoeft het ziekenhuis alleen in de winter een “minimale hoeveelheid” gas te verbruiken voor de luchtbevochtiging. In 2017 verbruikte het ziekenhuis nog ruim 750.000 kubieke meter gas in een jaar.

Stadswarmte

Het is het resultaat van een aantal jaren werk. Eerder ging het ziekenhuis over op stadswarmte die een biomassacentrale opwekt. Hierdoor is de CO2-uitstoot met meer dan 1200 ton verminderd. Ook werd vorig jaar overgegaan op koeling met oppervlaktewater uit het Noord-Hollands Kanaal. Dit bespaart in totaal 208 ton aan CO2-uitstoot. Alleen als het echt heet is, is een koelmachine nodig.

Onlangs zijn ook de autoclaven overgegaan op elektrisch. Dit zijn sterilisatiemachines voor het instrumentarium van onder andere de OK. De autoclaven gebruiken voor het noodzakelijke koelproces ook de techniek met het kanaalwater.