BovenIJ ziekenhuis gaat voor een lagere CO2-uitstoot

Het BovenIJ ziekenhuis heeft de ‘Green Deal’, getekend, en werkt aan de maatregelen van het klimaatakkoord. Hierin is afgesproken dat in 2050 de CO 2 -uitstoot met 95 procent omlaag gebracht zal zijn, om zo de negatieve impact van de gezondheidszorg op het milieu te reduceren.

CO2-footprint

Het BovenIJ geeft inzage in welke stappen er gezet worden om die CO 2 -footprint te verkleinen. Zo is de overstap gemaakt van HR-verwarmingsketels naar stadswarmte om het gebouw mee te verwarmen. Hierdoor maakt het ziekenhuis veel minder gebruik van aardgas. Wat een CO 2 -reductie geeft van zo’n 71 procent.

Koelen

Een ander voorbeeld van verduurzaming gaat juist over het koelen van het gebouw. Sinds oktober 2021 gebruikt het ziekenhuis water uit het Noord-Hollandschkanaal in plaats van koelmachines en een koeltoren. Dit levert een CO 2 -reductie op 208 ton (staat ongeveer gelijk aan 28 huishoudens). Een positief effect is dat er door het kanaalwater veel minder koelmiddelen nodig zijn.