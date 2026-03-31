Brabants loket om vvt-personeel uit te wisselen wint HR Zorg Award

Regioloket b!nc heeft de Nationale HR Zorg Award 2026 in de wacht gesleept. Het initiatief zorgt ervoor dat zorgprofessionals van tien vvt-aanbieders flexibel buiten hun organisatiemuren kunnen werken.

Door meer drang naar regie, flexibiliteit en werkplezier zagen tien zorgorganisaties in Midden- en West-Brabant de uitstroom van zorgpersoneel toenemen. Daarom werd b!nc opgericht; een samenwerking zonder winstoogmerk.

Uitstroom beperken

Via regioloket b!nc wordt personeel regionaal gedeeld door Avoord, Zorggroep Elde Maasduinen, Zorgcentrum St. Franciscus, Groenhuysen, KLOEK, Mijzo, Surplus, tanteLouise, Thebe en De Wever. Zorgverleners kunnen via één platform diensten kiezen bij meerdere organisaties.

“Steeds meer zorgprofessionals vinden via b!nc hun plek terug in de zorg, die anders (deels) uit de zorg waren gestapt”, aldus het regioloket. Inmiddels zijn bijna 100 professionals aan B!nc verbonden en dat aantal groeit maandelijks. Volgens de zorgorganisaties leidt het tot meer grip en werkplezier voor professionals en meer stabiliteit in de inzet, kosten en planning bij de aangesloten organisaties. Daardoor neemt de continuïteit voor cliënten toe.

In de prijzen

Vorige week dinsdag won b!nc de Nationale HR Zorg Award 2026: zowel de juryprijs en de publieksprijs als de titel baanbrekend voorbeeld van grenzeloos samenwerken in de zorg.

“Deze dubbele prijs voelt als een enorme waardering voor iedereen die dit mogelijk maakt. We hebben laten zien dat modern werkgeverschap in de zorg lukt als je het samen organiseert, en dat het ook echt werkt”, reageert Pepijn van den Hoogenband, voorzitter coöperatie b!nc.

Ontdek op Zorgvisie de deelnemers en winnaar van de 2024-editie.