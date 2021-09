Brabantse artsen geven tonnen coronawinst terug aan GGD

Kluytmans en zijn collega maken deel uit van de elfkoppige maatschap MAMBZ, die zich verhuurt aan de vier ziekenhuizen in Breda, Roosendaal, Tilburg en Terneuzen. De ziekenhuizen zijn gezamenlijk eigenaar van Microvida, een commercieel laboratorium dat coronatesten onderzoekt voor de GGD.

Uiterst lucratief

Omdat er in 2020 alleen al in de regio West-Brabant dagelijks duizenden monsters van de GGD zijn onderzocht, heeft Microvida een uiterst lucratief jaar achter de rug. Volgens website Follow The Money heeft het laboratorium dankzij de tests zo’n 16 miljoen euro omgezet, waarvan 19 procent naar de elf MAMBZ-artsen is gegaan. Dat komt neer op een kleine drie ton per arts, bovenop hun reguliere inkomen. Een deel van dat geld gaat naar de GGD West-Brabant, meldt BNDeStem.