Brabantse diagnostiekorganisaties verkennen samenwerking

De vijf partijen werken al langere tijd samen op het gebied van laboratoriumdiagnostiek. Het doel is om op basis van het Integraal Zorgakkoord (IZA) te streven naar onder andere de juiste zorg op de juiste plek, schaalvoordeel, innovatie en een compleet diagnostisch dossier van de patiënt bij zorgverleners in de eerste lijn en in de ziekenhuizen.

De bundeling van de krachten moet diagnostiek in de regio toekomstbestendig maken en het kwaliteitsniveau optimaliseren. Mogelijk zorgt dit voor verkorte wachttijden voor de patiënt en meer ruimte voor zorginnovatie. Andere belangrijke speerpunten in de samenwerking zijn duurzaamheid (werken volgens het Green Deal principe) en de aanpak van arbeidsmarktproblematiek in de zorg.