Brabantse gemeenten en VGZ weken samen rondom ouderen, ggz en preventie

Vergrijzing, oplopende arbeidstekorten en stijgende zorgkosten zetten de beschikbaarheid en kwaliteit van zorg onder druk. Daarom gaat zorgverzekeraar VGZ werken aan preventie, ouderenzorg en ggz in achttien gemeenten in Noordoost-Brabant.

De regio wil van ‘ziekte en zorg’ naar ‘gezondheid en welbevinden’, is te lezen in de Mooi Rooi Krant. De gemeenten willen ouderen met dementie betere psychosociale ondersteuning bieden. Ook moet er een betere aansluiting komen tussen de zelfstandig wonen en verpleeghuiszorg. Met betrekking op de ggz zetten de verzekeraar en gemeenten in op de zwaardere groep: er moet passendere zorg komen voor mensen met een ernstig psychiatrische aandoening (EPA).

Leefstijlverbetering

Wat betreft het thema preventie richten de partijen zich op het terugdringen van overgewicht, roken en drugs- en alcoholgebruik, overeenkomstig de thema’s van het nationale preventieakkoord. Het aantal mensen met overgewicht blijkt in deze regio sterker te stijgen dan in de rest van het land. “De samenwerkingsagenda richt zich naast leefstijlverbetering op het achterhalen van de oorzaken van ‘ongezond gedrag’”, staat op de nieuwssite Mooi Rooi.

Eerste stap

De samenwerking tussen de gemeenten en VGZ maakt deel uit van een landelijke afspraak om regionaal samenwerkingsstructuren op te zetten. Per regio trekken de gemeenten samen op met de preferente zorgverzekeraar. In de regio Noordoost-Brabant is dat VGZ. Ook zorgverzekeraar CZ en de door de gemeenten gecontracteerde zorgaanbieders nemen deel aan de samenwerking.