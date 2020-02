Brabantse ghz-aanbieders zoeken elkaar op

SDW en S&L Zorg werkten onder de noemer “Samen Onbeperkt” al enige tijd samen. SOVAK sluit zich nu aan bij deze samenwerking. Uitvloeisel van deze samenwerking is een gezamenlijke specialistische flexpool en een dito opleiding praktijkgestuurd leren. De komende periode gaan de drie organisaties aan de slag met onderwerpen als het delen en versterken van specialistische expertise en vraagstukken rondom de arbeidsmarkt.

Gedeelde visie

Volgens bestuurder Brigite van Haaften van SDW ligt er aan de samenwerking een gedeelde kijk op kwaliteit ten grondslag. “Ook delen we het gedachtegoed waarin we uitgaan van het individu en de gelijkwaardigheid van mensen”, aldus Van Haaften. “Onze cliënten doen er toe, ze horen erbij en zijn een belangrijk onderdeel van onze samenleving. Het is ons werk om hen goede zorg en begeleiding te leveren, op het gebied van wonen, werken, leven en leren. En dat vanuit hun persoonlijke behoeften. We zijn er van overtuigd dat de samenwerking ons hierin versterkt.”

Herkenbaarheid

Nauwere samenwerking betekent niet dat de betrokken organisaties hun eigen identiteit opofferen. “We zijn alle drie trots op onze eigen organisatie en unieke positie”, zegt Marjolijne Lewis, bestuurder S&L Zorg. “Samenwerken met elkaar mag dit niet in de weg staan, maar moet dit juist versterken.”

“Herkenbaarheid en nabijheid is noodzakelijk voor al onze cliënten en medewerkers. We staan voor goede zorg van een herkenbare organisatie met een stevige lokale en regionale verankering”, zegt bestuurder Marie-Louise van der Kruis van SOVAK. “Behoud van onze eigenheid en identiteit is daarmee een groot goed. Tegelijkertijd maakt deze kleinschaligheid ook kwetsbaar. Zowel in het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg als in het krachtenveld van de stakeholders om ons heen. Samenwerking reduceert deze kwetsbaarheid en zorgt dat we samen stevig staan.”

SDW, S&L Zorg en SOVAK zij drie zorgorganisaties in het westen van Brabant, die werken voor mensen met een verstandelijke beperking of een ontwikkelingsachterstand. Met een jaaromzet van elk rond de 50 miljoen euro zijn de drie instellingen ongeveer gelijk van omvang .