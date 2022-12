Brabantse ghz-organisaties starten regiosamenwerking

Het aantal mensen met een verstandelijke beperking neemt in de regio’s Eindhoven en de Kempen toe. Daarnaast wordt deze doelgroep steeds ouder en wonen zij langer thuis. “Tegelijkertijd zien we dat de zorgvraag verandert en complexer wordt. En dat de positie van mensen met een verstandelijke beperking in de samenleving verandert”, aldus de organisaties. Bovendien staat de betaalbaarheid van de zorg onder druk en daalt het aantal zorgprofessionals.

Regio-aanpak

Severinus, SWZ zorg en Lunet ondersteunen regionaal op dit moment het overgrote deel van de mensen met een verstandelijke beperking en een Wlz-indicatie. De uitdagingen en te maken innovatieslagen vragen om meer structurele regionale oplossingen en intensieve samenwerking. “Dat betekent met elkaar inzicht krijgen in de veranderende zorg- en ondersteuningsvragen, met elkaar keuzes maken en meer dan voorheen samen optrekken.”

In het afgelopen jaar is de regionale, maatschappelijke opgave in beeld gebracht en zijn oplossingsrichtingen benoemd. In 2023 worden werkgroepen geformeerd om deze oplossingsrichtingen concreet te maken en de onderlinge samenwerking te verstevigen. “Een samenwerking waarbij we ook andere regionale zorg-, welzijns- en gemeentelijke organisaties die mee willen werken aan deze regionale maatschappelijke opgave uitnodigen om deel te nemen.”

Bezoek Helder

Om deze samenwerking te verbreden organiseerden de drie organisaties in november een stakeholdersbijeenkomst voor bestuurders van zorg-, welzijns- en gemeentelijke organisaties in Zuidoost-Brabant. Eind oktober bracht minister Conny Helder van langdurige zorg een werkbezoek aan Severinus en sprak zij met de deelnemende partijen over de samenwerking en aanpak van de ontwikkelingen in de regio.