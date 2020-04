‘Brabantse ziekenhuizen kunnen reguliere zorg onvoldoende opstarten’

Bijna 45 duizend Brabanders wachten op een behandeling, terwijl de zorg voor coronapatiënten nog steeds veel capaciteit opeist “Dat is een enorm probleem’”, zegt Bart Berden, voorzitter van het ROAZ, in het Brabants Dagblad .

Momenteel ligt in 40 procent van de opgeschaalde bedden in Brabantse ziekenhuizen een coronapatiënt, aldus Berden. En nog altijd ontvangen de ziekenhuizen aanzienlijke aantallen nieuwe patiënten, zo’n 80 per dag.

Berden: “Ik kan wel zeggen dat het aantal ziekenhuisopnamen niet verder daalt. En dat is waar ik me zo’n zorgen om maak.’’

Onvoldoende capaciteit

Langzaam wordt de reguliere zorg opgestart, maar voor veel behandelingen en operaties is nog altijd onvoldoende capaciteit. “De acute zorg houden we op orde en is steeds op orde gehouden. Maar neem het voorbeeld van een van oncologische patiënt. Die kan best even wachten, maar als je te lang wacht, kan het dramatische consequenties hebben. Wat ik zeker weet is dat het ten nadele van de patiënt is.’’

Samenwerking met Duitsland

Tot er een vaccin is, of een groot deel van de bevolking het virus heeft gehad, verwacht Berden dat er structureel een aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen ligt. De zorg zal zich er op moeten aanpassen. Berden onderzoekt of er een uitgebreidere samenwerking met Duitsland mogelijk is; Nederland kon al een aantal ic-patiënten naar Duitse ziekenhuizen overplaatsen. ,,Duitsland is voor veel Nederlanders dichterbij dan bijvoorbeeld Groningen. De kwaliteit van zorg is daar hoog, en ze hebben veel capaciteit.’’