Brabantse ziekenhuizen laten besmette medewerkers werken

Ziekenhuismedewerkers met een coronabesmetting, maar zonder klachten kunnen gewoon aan het werk in enkele Brabantse ziekenhuizen, meldt het AD . Door het ziekteverzuim zijn de tekorten zo groot dat de ziekenhuizen zich genoodzaakt zien om eerder opgestelde protocollen hiervoor in te zetten.

Er zijn strenge voorwaarden waaraan de medewerkers moeten voldoen. Ze mogen geen klachten hebben, zoals hoesten, hoofdpijn of koorts. Verder moet een besmette medewerker onder meer alleen pauze houden, alleen omkleden en een chirurgisch mondmasker dragen.

Rug tegen de muur

“We staan met onze rug tegen de muur”, zegt Bart Berden, voorzitter van het ROAZ en bestuursvoorzitter van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis. Op vrijwillige basis gaan besmette medewerkers toch aan de slag zegt hij. “Het gaat om medewerkers die we niet kunnen missen bij acute, spoedeisende zorg. De patiëntveiligheid en die van directe collega’s is daarbij door de beschermingsmaatregelen niet in het geding.”

Stijging ziekteverzuim

Enkele weken geleden werd al duidelijk hoe de huidige golf coronabesmettingen niet zozeer zorgt voor een toestroom van patiënten op de ic, maar vooral voor een enorme stijging in het ziekteverzuim. Sommige ziekenhuisafdelingen kampen met uitval van wel 30 procent. Peter Langenbach, bestuursvoorzitter van het Maasstad Ziekenhuis, zei toen tegen Zorgvisie over het inzetten van besmet personeel: “We doen er alles aan om dit te voorkomen, maar als het systeem zo ontwricht wordt dat je een SEH niet meer open kan houden of een andere acute plek, dan vind ik dat je alles moet overwegen.”