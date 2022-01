Brabantse zorgaanbieders slaan handen ineen voor geriatrische revalidatiezorg

De vraag naar en zwaarte van geriatrische revalidatie en herstel neemt toe en krijgt in het kader van langer thuis wonen een prominentere functie. “Dit alles vraagt om duurzame oplossingen waarbij goede samenwerking cruciaal is. Een mogelijke conclusie is dat Thebe toetreedt tot coöperatie De MARQ”, meldt Thebe. De MARQ, opgericht door zorginstellingen Surplus en Avoord, richt zich volledig op geriatrische revalidatie en herstel en heeft locaties in Breda, Etten-Leur en Zevenbergen. Thebe biedt wijkverpleging en woonzorg en heeft een revalidatiecentrum in Breda.

Stroomversnelling

Om geriatrische revalidatie en herstel toegankelijk en betaalbaar te houden, zijn Thebe en De MARQ al langere tijd met elkaar in gesprek over een mogelijke samenvoeging van de revalidatiezorg. Die samenwerking kwam in een stroomversnelling naar aanleiding van het gezamenlijke Corona Cohort begin 2020 en de aanstaande verhuizing naar het Amphia Ziekenhuis eind 2022. Daar zullen de Bredase locaties van De MARQ en de afdeling revalidatie en herstel van Thebe worden ondergebracht in een vleugel.

De fusie heeft diverse voordelen, aldus Thebe. Zo hebben de partijen straks een sterkere onderhandelingspositie bij zorgverzekeraars voor nieuwe contracten, zijn minder partijen bij samenwerkingsafspraken nodig, kunnen de organisaties gebruik maken van gedeelde leer- en ontwikkelmogelijkheden en overkoepelende kwaliteitsstandaarden ontwikkelen. Met de intentieverklaring die maandag is ondertekend, onderzoeken de partijen in werkgroepen de mogelijkheden voor verdere samenwerking. Het streven is om eind maart te beslissen of de verkenning een vervolg krijgt.