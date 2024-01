Brabantse zorgorganisaties openen leefstijlloket in Bravis ziekenhuis

“Het aantal mensen met een aandoening die is veroorzaakt door een ongezonde leefstijl is de afgelopen jaren flink gestegen en we verwachten dat dit alleen maar toeneemt”, zegt Anne van Vegchel, sportarts in het Bravis ziekenhuis. “Een gezonde leefstijl kan ervoor zorgen dat medische behandelingen beter werken, iemand sneller herstelt en het kan bepaalde aandoeningen zelfs voorkomen. Het is dan ook belangrijk om ongezonde gewoontes te bespreken, maar specialisten hebben daar vaak niet de tijd en middelen voor.”

Leefstijlmakelaars

Daarom kunnen specialisten patiënten voortaan doorverwijzen naar het leefstijlloket in de centrale hal van het ziekenhuis. Dat is tweemaal per week, op maandag en woensdag, geopend. Het wordt bemenst door zogeheten leefstijlmakelaars van Thuiszorg West-Brabant (twb) en welzijnsorganisatie WijZijn. Ze hebben aandacht voor onder meer gezonde voeding, lichaamsbeweging, ontspanning en gebruik van genotsmiddelen. Een gesprek met hen moet leiden tot een concreet plan om de leefstijl te verbeteren. Het loket is gratis te bezoeken, voor eventuele vervolghandelingen (zoals lidmaatschap van een sportclub) kan dat anders zijn.