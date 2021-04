Brabantse zorgverleners kunnen incidenten melden bij nieuw systeem

Onder meer huisartsen, verpleegkundigen, apothekers, specialisten, verloskundigen en ambulancemedewerkers kunnen terecht bij het nieuwe meldsysteem. “De zorg aan de patiënt stopt niet bij de voordeur van de eigen praktijk of de draaideur van het ziekenhuis”, zegt projectleider Sander Nikkessen van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ). “Zorgverleners werken steeds meer samen buiten de eigen organisaties om. Dan kan weleens wat misgaan. Om daar lering uit te trekken, kunnen zorgverleners nu incidenten of bijna-incidenten melden.”

Incidenten bespreekbaar maken

Dat melden gaat via het digitale meldsysteem TIM (Transmuraal Incidenten Melden). Met het centrale systeem hopen de zorgpartijen incidenten of bijna-incidenten bespreekbaar te maken. Het gaat om onvolkomenheden op het gebied van communicatie, administratie, medicatie of overdracht. “Denk bijvoorbeeld aan een onvolledige overdracht of verwijzing van een patiënt van de ene naar de andere zorginstelling. Of een huisarts die een fout ziet in het medicatieoverzicht van een patiënt die in het ziekenhuis opgenomen is geweest”, licht Nikkessen toe.

Verbetermaatregelen

Elke melding die bij TIM binnenkomt wordt in behandeling genomen en onderzocht. Een medewerker gaat in gesprek met de betrokkenen en gaat na hoe het incident kon gebeuren. Vervolgens worden verbetermaatregelen opgesteld om een dergelijk incident in de toekomst te voorkomen. De verbeterpunten worden vastgelegd in het meldsysteem.

Het project kwam tot stand onder de vlag van samenwerkingsverband Samendraads en zorgverzekeraars CZ en VGZ. De volgende zorginstellingen starten met TIM: RAV Brabant Midden-West-Noord, ETZ, PrimaCura, Huisartsenzorg Midden-Brabant, Apothekersvereniging Midden- en West-Brabant (AMWB) en Fam, het centrum voor geboorte en geneeskundige zorg in het ETZ.