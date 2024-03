Brand gewoed in ziekenhuis Nijmegen, 60 patiënten geëvacueerd

In een van de gebouwen van het Radboudumc in Nijmegen heeft zondagavond brand gewoed. Ongeveer zestig patiënten en zeventien personeelsleden worden om rookontwikkeling geëvacueerd en overgebracht naar andere afdelingen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.