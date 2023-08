Brandbrief Waalwijk naar VGZ over tijdelijke sluiting Co-Med-praktijk

De gemeente Waalwijk stuurt een brandbrief naar zorgverzekeraar VGZ vanwege de ernstige zorgen over de tijdelijke sluiting van huisartsenpraktijk Co-Med in Waalwijk, meldt het Brabants Dagblad . Co-Med nam de praktijk slechts een maand geleden over, maar kampt nu al met bezettingsproblemen.

De keten zegt alles op alles te zetten om na 14 augustus weer fysiek open te gaan, maar de plotselinge sluiting heeft tot onrust geleid onder de patiënten, die nu met vragen en zorgen zitten. Er was al kritiek op de bezetting en bereikbaarheid van Co-Med-praktijken, en nu dreigt dit probleem zich in Waalwijk te herhalen. Patiënten klagen over de gebrekkige communicatie en lange wachttijden bij het Co-Med-kantoor in Amsterdam.

Slecht geïnformeerd

De gemeente voelt zich ook slecht geïnformeerd en stuurt een brief naar VGZ om de zorgen te uiten. Ze benadrukken de zorgplicht van verzekeraars om ervoor te zorgen dat patiënten toegang hebben tot alle zorg uit het basispakket binnen een redelijke tijd en reisafstand. VGZ zegt intensieve gesprekken te voeren met Co-Med en medeverzekeraar CZ om tot een oplossing te komen.

Lokale huisartsenorganisaties hopen dat Co-Med en de zorgverzekeraars snel een oplossing vinden. De rol van PrimaCura, een andere huisartsenorganisatie, is beperkt, maar zij maken zich eveneens zorgen over de situatie in Waalwijk.