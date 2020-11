Brandwondencentrum start onderzoek naar nieuwe coronabehandeling

Het Brandwondencentrum van het Rode Kruis Ziekenhuis Beverwijk (RKZ) doet onderzoek naar de inzet van een speciaal enzym bij de behandeling van coronapatiënten. Een test met ruim honderd patiënten moet onder meer uitwijzen of het gebruik van alkalische fosfatase de ligduur van mensen met corona op de intensive care kan verkorten.

Het Brandwondencentrum ziet bij Covid-patiënten en mensen met ernstige brandwonden hetzelfde probleem, legt RKZ-intensivist Evelien de Jong uit. In beide gevallen wordt het immuunsysteem ontregeld en valt het lichaam zichzelf aan. “Het onderliggende mechanisme van de heftige reactie van het lichaam is nog onbegrepen”, stelt De Jong. “Alkalische fosfatase kan mogelijk deze ontregeling meer in balans brengen en daarmee hopelijk de klinische toestand van de patiënt verbeteren.”

Barrièrefunctie

Volgens het RKZ is aangetoond dat het enzym bij kan dragen aan het herstel en behoud van de zogenoemde ‘barrièrefunctie’ in bijvoorbeeld de nieren, darmen en hersenen. Dergelijke afweermechanismen houden aanvallers als ziekteverwekkende bacteriën tegen. “Juist ook de longen van de Covid-patiënten hebben hun intacte barrièrefunctie heel hard nodig om bijvoorbeeld de ernstige longschade te pareren”, stelt het Brandwondencentrum. Overigens is alkalische fosfatase nog niet geregistreerd als medicijn.

Cytokinestorm

Coronapatiënten die op de intensive care belanden, liggen daar doorgaans lang, merkt het Brandwondencentrum. Dat komt volgens het ziekenhuis doordat zij aan de beademing liggen en door de zogeheten cytokinestorm. Bij zo’n cytokinestorm probeert het menselijk lichaam een indringer aan te vallen, maar daarbij richt het afweersysteem onbedoeld meer schade aan dan de infectie. Dat kan dodelijk zijn. “Theoretisch gezien zou alkalische fosfatase op allebei een gunstig effect kunnen hebben en daarmee de beademingsduur kunnen verkorten en dus ook de ic-ligduur”, aldus het Brandwondencentrum. (ANP)