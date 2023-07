Bravis bespaart met nieuwe recyclemethode maandelijks 800 kilo OK-afval

Bravis ziekenhuis gebruikt jaarlijks 243.064 meter aan blue wrap; blauw, steriel verpakkingsmateriaal voor instrumentensets, klemmen, scharen, mesjes en andere chirurgische instrumenten. “Aangezien het verpakkingsmateriaal slechts eenmalig gebruikt mag worden levert het Bravis jaarlijks een aanzienlijke hoeveelheid afval op”, aldus het Brabantse ziekenhuis.

Van afval naar grondstof

Sinds 1 april 2023 wordt blue wrap van de operatiekamers niet meer weggegooid, maar ingezameld door de operatieassistenten en gerecycled, zodat er weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Bravis bespaart met deze methode maandelijks ruim 800 kilo aan restafval.

“Blue wrap was een van de grootste afvalbronnen van de OK, nu is het een grondstof voor nieuwe producten”, vertelt Kim Hommel, operatieassistent en trekker van het Green Team van de operatiekamers en Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA). Met het uitbreiden naar andere afdelingen zal deze besparing verder groeien.