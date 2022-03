Bravis breidt aanbod thuismeten verder uit

Bepaalde patiëntengroepen binnen het Bravis ziekenhuis kunnen gebruikmaken van thuismeten. Hiervoor krijgen zij de apparatuur toegestuurd, zodat metingen voortaan thuis verricht kunnen worden. Met behulp van de Thuismeten app sturen de patiënten hun metingen vervolgens via de telefoon of tablet door naar hun zorgverlener in het Bravis ziekenhuis.

Betrouwbaardere uitslag

Volgens vasculair internist Mustafa Ezzahti is thuismeten even veilig als meten in het ziekenhuis. “In het geval van hypertensie is thuismeten zelfs betrouwbaarder en veiliger. Een afspraak in het ziekenhuis kan spannend zijn en die spanning kan invloed hebben op je bloeddruk. Daarnaast kunnen patiënten thuis vaker meten. Hierdoor krijgen we een nog duidelijker beeld van de bloeddruk.”

In het Bravis ziekenhuis is thuismeten beschikbaar voor patiënten die onder behandeling zijn voor COPD, hartfalen, corona, hypertensie en zwangerschapshypertensie.