Bravis en Allerzorg starten chemotherapie thuis

Het Bravis ziekenhuis en thuiszorgorganisatie Allerzorg zijn medio april een project gestart waardoor oncologiepatiënten thuis behandeld kunnen worden. Door patiënten in de eigen omgeving te behandelen, kunnen verpleegkundigen volgens de initiatiefnemers beter beoordelen hoe het met hen gaat.

Voorheen moesten oncologiepatiënten die chemotherapie krijgen door middel van een onderhuidse injectie altijd naar het ziekenhuis komen. Aangezien het veelal om oudere of kwetsbare patiënten is dit voor hen niet altijd eenvoudig.

Voor een aantal patiënten is dat niet meer nodig. Zij kunnen voortaan thuis behandeld worden door een oncologieverpleegkundige van Allerzorg of het Bravis ziekenhuis. De voordelen zijn legio: patiënten hoeven niet meer naar het ziekenhuis en de verpleegkundigen kunnen patiënten nog beter begeleiden. Zij krijgen bijvoorbeeld een goed beeld van de thuissituatie. Daardoor kunnen de verpleegkundigen nog beter beoordelen hoe het met de patiënt gaat en hoe hij of zij omgaat met de ziekte en eventuele bijwerkingen van de behandeling.

Positief

De eerste reacties van patiënten zijn positief. “Het is erg fijn dat de verpleegkundigen mij thuis kunnen bezoeken”, zegt een betrokken patiënt. “Nu hoef ik ook de reis naar het ziekenhuis niet te maken. Zeker in deze tijd waarin we onnodige contacten proberen te vermijden.”

Samenwerking

Om de kwaliteit en eenheid te bevorderen staat het team oncologieverpleegkundigen van thuiszorgorganisatie Allerzorg staat in nauw contact met het Bravis Oncologie Centrum en de behandelend specialist. Daarnaast is een aantal van deze verpleegkundigen ook werkzaam op dagverpleging van het Oncologie Centrum.