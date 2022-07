Bravis plaatst hulpmiddelenautomaat bij SEH

Om een product uit de automaat te halen, dienen patiënten het hulpmiddel te selecteren en hun verzekeringsgegevens in te vullen. De meeste hulpmiddelen kunnen gratis gehuurd worden via de zorgverzekeraar. Producten die niet vergoed worden, kunnen patiënten zelf huren of kopen. Dit geeft de automaat automatisch aan.

Van rollator tot ziekenhuisbed

In de hulpmiddelenautomaat is een ruim assortiment aan hulpmiddelen aanwezig. Producten zoals een rolstoel, rollator, toiletverhoger, borstkolf, rugsteun of ondersteek kunnen direct meegenomen worden. Grote hulpmiddelen, zoals een hoog-laagbed of een matras, zijn niet fysiek aanwezig, maar kunnen wel via de automaat besteld worden. Datzelfde geldt voor een product dat niet op voorraad is. Producten die voor 17.00 uur besteld zijn, worden de volgende werkdag thuis geleverd.

Alleen borstkolven kunnen na gebruik ingeleverd worden bij de automaat. Voor het inleveren van andere hulpmiddelen kunnen patiënten een ophaalafspraak maken bij leverancier Medicura. Zij komen de hulpmiddelen thuis ophalen. Bij producten die vergoed worden door de zorgverzekering is dit gratis.

Derde ziekenhuis in Nederland

De hulpmiddelenautomaten zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk en staan in de wachtkamer van de Spoedeisende Hulp van locatie Roosendaal en Bergen op Zoom. “Fijn dat we deze service kunnen aanbieden, zeker in de avonduren en in het weekend”, vertelt Marcel Elich, teamleider Spoedeisende Hulp. “Zonder hulpmiddel kunnen sommige patiënten moeilijk(er) of zelfs niet naar huis, maar je kan ’s avonds bijna niet aan een hulpmiddel komen omdat thuiszorgwinkels dan gesloten zijn. Dat probleem is nu opgelost.”

Het Bravis ziekenhuis is het derde ziekenhuis in Nederland wat gebruikt maakt van de hulpmiddelenautomaat. De automaat kan gebruikt worden door alle patiënten en bezoekers van het Bravis ziekenhuis en de Huisartsenpost (HAP).