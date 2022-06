Bravis tekent intentieverklaring voor gezonde voeding

Dat meldt Bravis op haar website. Het is een van de doelen in het Nationaal Preventieakkoord dat in 2025 minimaal de helft van de ziekenhuizen een gezond voedingsaanbod heeft voor patiënten, bezoekers en medewerkers. In 2030 geldt dit voor alle ziekenhuizen. Om dit doel te behalen, heeft de Alliantie Voeding in de Zorg het project ‘Goede Zorg Proef je’ opgezet. Bravis ondertekende samen met twintig andere instellingen de intentieverklaring. Bravis neemt ook deel aan dit project om met andere ziekenhuizen kennis kunnen uitwisselen en het aanbod verder te verbeteren.